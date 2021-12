Жанибек Алимханулы номинирован на звание "Прорыв года"

Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) вошел в число претендентов на звание "Прорыв года" от Top Rank, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Промоутерская компания отметила выступление казахстанского боксера среднего веса, предложив выбрать лучшего болельщикам.

Напомним, Алимханулы в 2021 году провел два боя - с американцем Робом Брантом (26-3, 18 КО) и французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-6, 21 КО), победив обоих досрочно в восьмом раунде. Теперь же он является обязательным претендентом для чемпиона мира по версии WBO американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО).

