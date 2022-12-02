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Жанибек Алимханулы бросил громкий вызов конкурентам по дивизиону

Жанибек Алимханулы бросил громкий вызов конкурентам по дивизиону
©twitter.com/qazaqstyle

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) обратился к боксерам своего дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

13 ноября Алимханулы защитил пояс WBO в среднем весе, одолев 13 ноября британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

"И что теперь? Вы все еще сомневаетесь, что я кошмар в среднем весе? Нет, я больше не кошмар. Я - король среднего веса! Где чемпионы? Где звезды? Твой король ищет тебя!", - написал Алимханулы.

"Кто следующий", - добавил казахстанец.

Отметим, что ранее WBO официально санкционировала противостояние Алимханулы и мексиканца Хайме Мунгии (41-0, 33 КО) и предоставила сторонам 15 дней на переговоры, после которых начнутся промоутерские торги. 

У Мунгии открыто спросили о варианте провести бой с Алимханулы, на что вечный претендент WBO ответил: "Скажу как есть. Я ищу приоритетные варианты. А это - Головкин и Чарло. Я верю в реализацию этих вариантов. Обещаю потешить крутым поединком в следующем году. Это будет или же титульный бой, или поединок с каким-то топовым боксером".

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

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Метки:
Алимханулы Жанибек Мунгия Хайме Профессиональный бокс

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