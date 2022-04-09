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Известный промоутер дал прогноз на третий бой Головкин - "Канело"

Известный промоутер дал прогноз на третий бой Головкин - "Канело"
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Известный промоутер Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз на третий бой между Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает Boxingscene.com. Он считает, что у мексиканца не будет проблем.

"Я думаю, что "Канело" нокаутирует GGG в третьем бою. Послушайте, я промоутировал оба боя (в 2017 и 2018 годах). Я думаю, что GGG потерял шаг или два с момента их матча-реванша в сентябре 2018 года. Это и будет разницей, когда они встретятся снова. Я думаю, что в этот раз "Канело" победит его еще легче и нокаутирует его", - заявил промоутер.

Предыдущие бои между GGG и "Канело" прошли в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а во втором победу решением праздновал мексиканец.

Напомним, Альварес 7 мая встретится с Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО). Их бой пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В случае победы над Биволом "Канело" сможет рассчитывать на трилогию с Головкиным, который сегодня, 9 апреля, проведет бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). 

Их бой состоится в Сайтаме (Япония). Головкин на предстоящий поединок выйдет в статусе чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а Мурата является обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе. На кону будут стоять все три титула.

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Метки:
Головкин Геннадий Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин-Альварес

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