Известный боксер покончил жизнь самоубийством

Украинский супертяж Владимир Вирчис покончил жизнь самоубийством, сообщает vRINGe.com со ссылкой на другие источники.

Отмечается, что 27 января он поздно вечером вышел из дома и не вернулся. 48-летний экс-боксер в последнее время пребывал в депрессии.

Как информирует Fightnews.info, прохожий обнаружил тело повешенного человека, которого позже идентифицировали как Владимира Вирчиса.

Вирчис выступал на профи-ринге с 1999 по 2009 год. В его активе титулы интерконтинентального чемпиона по версиям WBO и IBF, а также звание чемпиона Европы по версии EBU.

В 2008 году Вирчис встретился в элиминаторе WBC с кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом и потерпел поражение решением судей. На кону был бой с чемпионом организации Виталием Кличко.