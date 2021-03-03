Уже интереснее и веселее. GGG все-таки сразится с экс-чемпионом мира из Мексики?

Неужели в среднем весе становится жарче и веселее? Инсайдеры вовсю заговорили о том, что весной этого года Геннадий Головкин сразится с экс-чемпионом мира из Мексики. Хорошее событие, которое станет костром в этот период зимнего затишья. Подробности - в материале Vesti.kz.

По всей видимости, прогнозы начинают сбываться. Ранее они имели призрачную форму, ничем не подкрепленную. А сегодня уже есть даже день, когда GGG должен будет встретиться с лихим Хайме Мунгией. Говорят, что стороны уже приступили к переговорам. Обсуждается 7 мая, штат Техас (США).

Появились реальные шансы на то, что дивизион выдаст афишу. Это уже серьезное противостояние. Юнцом и откровенным мешком Мунгия не является. Да, есть проблемы с темпераментом и отсутствием хладнокровия. Однако это вам не Асис или Курцвейл.

Да и в карьере GGG будет веселее. Хайме ведь не только хороший соперник из тех, что доступны после всех многочисленных фильтров, без которых бизнес в профи-боксе не делается. Мексиканец - ступень к другому соотечественнику. Имя ему - Сауль Альварес.

Тот самый принципиальный, набравший отличный ход Альварес. Третий бой между ним и Головкиным - это одно из лучших, что можно увидеть в ближайшее время. Это то, чего ждут многие (в том числе и сами боксеры). Еще ничего между ними не решено. Нет однозначности.

В общем, Мунгия может привести GGG прямиком к мегафайту. Для казахстанского боксера Хайме станет чем-то вроде лакмуса. Экс-чемпион мира в первом среднем весе проверит готовность, проявит актуальную состоятельность GGG. И в случае крутой уверенной победы можно рассчитывать на осенний поединок Сауля с Геннадием.

Будет, кстати, зрелище. Мунгия не из тех, кто отсиживается в глухом окопе, обнеся себя рвом, забором, колючей проволокой. Хайме начнет стрелять уже с первых раундов. В этом и есть его ошибка - он сразу погружается в пучину войны, напрочь забыв о защите.

Не раз отмечалось, что мексиканец страдает, вернее, славится дырами в обороне. Это на самом деле так. Эксперты опасаются, что он в бою с GGG может оставить свое здоровье. Факт в том, что напропускает. Головкин спровоцирует его на безбашенные атаки, размен и ближний.

И, собственно, все. У мексиканца начнутся серьезные проблемы. Тут же. Нырнув в омут бесчинства, он наткнется на жесткий порядок: от ментального до в работе на ринге. Никакого льда и пламени. Костер будет залит тут же.

В любом случае возвращение GGG к поединкам - всегда нечто личное для каждого из нас. Из различных оппонентов Мунгия выглядит прекрасным вариантом. На сегодняшний день он поможет решить несколько задач. Так что нас ждет долгожданная волна после штиля в весовой категории.

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