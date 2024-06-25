IBF вслед за WBA и WBO вынесла решение по российским боксерам

Международная боксерская федерация (IBF) сняла санкции с российских боксеров и вернула их в рейтинги. Об этом "Матч ТВ" сообщили в пресс‑службе RCC Boxing Promotions.

По словам генерального директора организации Германа Титова, решение было принято в середине июня.

В рейтингах IBF присутствуют россияне Имам Хатаев, Василий Войцеховский, Али Исмаилов, Владимир Шишкин, Заур Абдуллаев.

Кроме того, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона IBF в полутяжелом весе, а Бахрам Муртазалиев - в первом среднем.

Таким образом, российские боксеры присутствуют в рейтингах IBF, WBA и WBO. Таким образом, они снова могут проводить бои под эгидой этих организаций. Лишь WBC до сих пор не включает боксеров из России в рейтинги.

Пояс WBC наряду с WBA, WBO и IBF считается обязательным для статуса абсолютного чемпиона мира.