"Хочу драться с чемпионами". Призер ЧМ из Казахстана - о бое в карде Канело и победе нокаутом

Казахстанский боксер-средневес Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) прокомментировал свою победу нокаутом корреспонденту Vesti.kz. В ходе беседы он рассказал о подготовке к следующему бою и роли мексиканца Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО) в его карьере.

В минувшие выходные он выступил на вечере бокса в Помоне (штат Калифорния, США), а его соперником был опытный мексиканец Даниэль Эчеверриа (21-12, 18 КО). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился победой казахстанца нокаутом во втором.

- Я рад, что добился победы. В ринге не бывает слабых соперников. Настрой всегда одинаковый. Я себя прекрасно чувствовал в ринге. Я не заметил сильных сторон у своего соперника, - отметил Аманкул.

- Следующий бой в карде у Канело?

- Если все будет хорошо, то буду драться в карде у Канело. Усердно готовимся к этому и покажем лучший бокс.

- Какой ваш настрой на ближайшее время? Сколько боев хотите проводить в год и когда вас ждать в чемпионском бою?

- Да, я готов драться с боксерами высокого уровня. Когда скажут - готов. Я жду этого момента. В этом году хотелось бы выйти на ринг 4-5 раз. Я хочу драться с чемпионами. Пока неизвестно, когда это состоится. Но я буду стремиться.

Возвращение казахстанца намечено на 6 мая в Мексике в андеркарте у Канело. Соперником Аманкула будет еще один мексиканец Хесус Паломарес (7-2-1, 4 КО).

Напомним, в любителях Аманкул становился серебряным призером чемпионата мира-2017, также в его активе есть бронза чемпионата Азии-2017 и серебро летних Азиатских игр-2018.

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