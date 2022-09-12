"Хочет заткнуть всех". Эксперты - о трилогии Головкина с "Канело"

Эксперты стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс и Майк Костелло высказались о фаворите третьего боя между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает vRINGe.com. Они назвали решающие факторы для обоих боксеров в предстоящем бою.

Спикеры признались, что третий поединок должен выявить победителя в противостоянии.

Крис Мэнникс: "Канело" очень мотивирован. С помощью этого боя он хочет заткнуть всех критиков и ответить на все вопросы. Ему нужна убедительная победа. Именно с таким мышлением он подойдет к поединку. Он хочет убедительно доказать, что в этой паре он сильнее".

Майк Костелло: "Есть очень важный фактор неизвестности. И ответ мы получим не раньше, чем в стартовых раундах. Я говорю сейчас о весе. Причем о весе для обоих боксеров. Ведь "Канело" нужно сбросить вес после того, как он предыдущий бой провел в полутяжах. Да, он делал это раньше. Но не скажется ли это на его выступлении?

С другой стороны, у нас Головкин, дебютирующий во втором среднем весе. Сможет ли он адаптироваться здесь? Мы надеемся на положительные ответы, ведь мечтаем об еще одном незабываемом поединке".

Мэнникс: "Да, "Канело" уже это делал. Он побил Сергея Ковалева, после чего одержал четыре кряду победы в суперсреднем весе и стал абсолютным чемпионом. Мне кажется, он понимает, что в суперсреднем весе ему комфортнее всего. А вот по Головкину сплошные вопросы.

Он ведь средневес еще с любительской карьеры, что для бокса практически неслыханно. Думаю, эти дополнительные 3,6 килограмма ему помогут. И мы получим максимально интересный бой. Уверен, обоих интересует только одно - давайте на этот раз определим явного победителя".

Напомним, 17 сентября соперники встретятся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Там же прошли их предыдущие два поединка. Первый закончился ничьей, а второй - минимальной победой мексиканца.

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