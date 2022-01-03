Готов сразиться с Головкиным? "Канело" высказался о соперниках в 2022 году

Абсолютному чемпиону суперсреднего веса Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) нечего сказать о том, с кем бы он хотел выйти на ринг в 2022 году - он хочет творить историю.

Также он отметил, что ушедший год был, пожалуй, самым классным в его жизни.

"Для меня это был невероятный год, возможно, лучший год в моей жизни. Я женился. Ну и все, чего я добился в боксе. Это было восхитительно.

Мне все равно, с кем дальше драться. Мне, правда, все равно. Что захочет Эдди Хирн. Я готов ко всему. Просто хочу драться с лучшими и творить историю. Меня не волнует, кто это будет. Я буду драться со всеми" ,- цитирует "Канело" vRINGe.com.

"Канело" также заинтересован в третьем бое против казахстанца Геннадия Головкина. Ранее они провели два поединка в лимите среднего веса: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец.