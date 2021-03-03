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Головкину предложили провести два боя с чемпионом WBC. Известна реакция GGG

На днях было названо имя следующего соперника казахстанца.

Головкину предложили провести два боя с чемпионом WBC. Известна реакция GGG
Геннадий Головкин. Фото: Eurosport©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Чемпиону IBF в среднем весе казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (42-1-1, 36 КО) предложили два боя с чемпионом WBC американцем Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) - один на стриминге DAZN, второй на телеканале FOX или Showtime, но GGG якобы отказался, сообщает vRINGe.com со ссылкой на Deuce.

"По данным источников, компания Premier Boxing Champions Эла Хэймона сделала предложение Головкину провести два боя с Чарло, - сообщает Deuce. - Смысл предложения в том, чтобы обе телеплатформы получили по одному бою. Команда Головкина отказалась и продолжила переговоры с DAZN и потенциальными оппонентами - Ретой Муратой и Хайме Мунгией". 

"Это уже во второй раз Головкин отказывается от боя с Чарло, - напоминает источник. - Сперва это произошло в 2018 году. Ему по-прежнему осталось провести четыре боя по контракту с DAZN. Последний проведенный поединок (Камил Шеремета) не учитывался (так как не удовлетворил запросы DAZN). Не исключено, что то же самое будет и со следующим соперником.

Головкин делает то, на что он сам раньше жаловался - в статусе ветерана избегает боев с молодыми и опасными. Это круговорот жизни в боксе. И не исключено, что однажды и сам Чарло откажет молодому опасному бойцу, когда Джермаллу будет далеко за тридцать...".

Напомним, что на днях появилась информация, что следующим соперником GGG станет мексиканец Хайме Мунгия (36-0, 29 КО). Стороны уже несколько недель ведут переговоры о поединке, который должен состояться 7 мая в штате Техас (США).

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Метки:
Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс Чарло Джермалл

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