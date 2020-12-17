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Головкин высказался о своем рекорде в бою с Шереметой

Он может в 21 раз защитить титулы чемпиона мира.

Головкин высказался о своем рекорде в бою с Шереметой
Фото: instagram.com/gggboxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился мнением о рекорде, который он может покорить в бою с поляком Камилом Шереметой.

"Для любого спортсмена крайне волнительно установить новый рекорд, будь то 21-я защита, или любой другой. Я был бы счастлив, если бы мне это удалось", -  приводит слова Головкина Matchroom Boxing в своем твиттере.

Поединок между Головкиным и Шереметой пройдет 18 декабря в США, а по казахстанскому времени состоится в субботу утром, 19 декабря. GGG будет проводить рекордную, 21-ю защиту титула.

Последний раз казахстанский боксер появлялся на ринге в октябре 2019 года и по очкам победил украинца Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры.

 

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Метки:
Головкин-Шеремета Геннадий GGG Головкин Шеремета Камил Головкин Геннадий

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