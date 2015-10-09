Головкин встретился с Кроуфордом на боксерском "Оскаре"

Легендарный казахстанский боксёр Геннадий Головкин стал почетным гостем на престижной церемонии награждения журнала The Ring, передают Vesti.kz.

Церемония прошла при участии Турки Аль аш-Шейх - одной из ключевых фигур современного профессионального бокса, курирующего крупнейшие турниры и инвестиции Саудовской Аравии в этот вид спорта.

Головкин находился за одним столом с Турки Аль аш-Шейхом и американской суперзвездой Теренсом Кроуфордом, который по итогам года был признан лучшим боксёром мира.

Terence Crawford chopping it up with Gennady Golovkin at The Ring Awards 💪



The Ring Awards 2025 | Officially Presented by @SMCMENA_ and our Bronze sponsors @RedSeaGlobal and @Qiddiya 🏆 pic.twitter.com/zBB19ElLMH — Ring Magazine (@ringmagazine) January 31, 2026

Ранее Головкин заявлял, что рассматривает возможность проведения прощального боя в 2026 году, однако официальных подтверждений или деталей на данный момент не озвучено.

