Профи-бокс
Сегодня 12:45
 

Головкин встретился с Кроуфордом на боксерском "Оскаре"

Головкин встретился с Кроуфордом на боксерском "Оскаре" Геннадий Головкин. ©НОК РК

Легендарный казахстанский боксёр Геннадий Головкин стал почетным гостем на престижной церемонии награждения журнала The Ring, передают Vesti.kz

Церемония прошла при участии Турки Аль аш-Шейх - одной из ключевых фигур современного профессионального бокса, курирующего крупнейшие турниры и инвестиции Саудовской Аравии в этот вид спорта.


Головкин находился за одним столом с Турки Аль аш-Шейхом и американской суперзвездой Теренсом Кроуфордом, который по итогам года был признан лучшим боксёром мира. 

Ранее Головкин заявлял, что рассматривает возможность проведения прощального боя в 2026 году, однако официальных подтверждений или деталей на данный момент не озвучено.

 

