Головкин сделал громкое заявление о третьем бое с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о третьем бое с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксер выступил на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Нью-Йорке. Перед этим Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов.

"Приятно находиться здесь, имея в качестве оппонента "Канело". Это выдающийся бой для нас и для мира бокса. Я не отказывался от своих слов. У нас есть 17 сентября, когда мы закроем всю эту тему и решим все вопросы. Сказанное и недосказанное будет сделано", - заявил Головкин.

"Каждый боксер старается добиться победы. Тем более над таким соперником. У нас есть нерешенные вопросы", - добавил он.

"Однозначно я гарантирую, что буду лучше самого себя в этот день. Покажу все, что умею и могу, это будет лучшая версия меня", - резюмировал GGG.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

Отметим, что в ночь с 24 на 25 июня соперники в рамках пресс-тура встретились в Лос-Анджелесе.

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