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Головкин разберет за пять раундов. Фалькао - слабейший претендент?

Головкин разберет за пять раундов. Фалькао - слабейший претендент?
©boxnews247.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Обязательный претендент на титул IBF в среднем весе Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) продолжает посылать угрозы в адрес чемпиона Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). Бразилец уверен, что способен отобрать пояс у GGG. Такой сценарий возможен, но совершенно в другой Вселенной. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Уже не раз говорилось, что набор топ-боксеров в среднем весе по линии IBF является одним из слабейших в дивизионе. Это факт, учитывая, что право на титульный поединок заслужил Фалькао, который особо себя на профи-ринге еще не проявил.

Да, он еще не проигрывал, имеет высокий процент нокаутов, активно стремится к захвату дивизиона. Однако есть очень большой минус - бразилец ни разу не встречался с настоящим топовым средневесом. Ни разу мы не видели его в тяжелом поединке.

Даже последний бой, в котором он и заслужил право сразиться с GGG, был с крайне невзрачным канадцем Патрисом Вольни. Однако даже он был близок к победе над Фалькао. Бразилец выиграл старт, а затем был просто прочитан оппонентом. 

Он резко сдал позиции, в атаке ничего не получалось, а Вольни только наращивал преимущество. Спасло столкновение головами. Поединок был остановлен, а по очкам немного впереди был Эскива (за счет первых раундов).

Выступление Фалькао вызвало споры относительно его состоятельности. Логично, учитывая, что чемпионом IBF является Головкин. Эскива для него точно не соперник. Раундов пять, и все закончится. Если, конечно, не раньше. 

GGG просчитывать не будет. Он мгновенно перейдет в наступление. Максимум выделит раунд на раскачку и разведку. После этого Фалькао будет обречен. Правда, у бразильца на этот счет совершенно другое мнение.

"Я собираюсь отправить GGG на пенсию. Я жду этой возможности", - пригрозил Эскива.

В общем, ринг покажет. Пока же Фалькао выглядит крайне неубедительно. 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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