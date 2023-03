Головкин признан "королем джебов": GGG превзошел Бивола, Усика и Ломаченко

Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером по соотношению точных джебов за раунд по версии CompuBox, специализирующейся на подсчете статистики ударов, сообщают Vesti.kz.

Согласно данным системы, в среднем за раунд Головкин доводит до цели 9,9 джеба. Это лучший показатель среди активных боксеров.

В этом компоненте GGG превзошел таких именитых боксеров, как Дмитрий Бивол (8,6), Наоя Иноуэ (8,5), Александр Усик (6,8) и Василий Ломаченко (6,5).

