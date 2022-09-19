Головкин поблагодарил свою команду после трилогии с "Канело"

Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KO) обратился к своей команде после трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Третий бой в Лас-Вегасе, состоявшийся утром 18 сентября, завершился победой "Канело" единогласным решением судей.
"Спасибо за всю проделанную работу моей команде и тем, кто всегда в моем углу✊🏻#teamGGG", - написал он в своем Instagram.
Благодаря этой победе мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.
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