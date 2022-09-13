Головкин оценил историческое значение трилогии с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) заявил о том, что ему пришлось пойти на многие уступки, чтобы получить третий бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Fightnews.info. По словам Геннадия, он думал, что ему придется ждать этого поединка до 50 лет.

Третий бой состоится 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США). Там прошли два поединка в 2017 и 2018 годах. В первом была зафиксирована ничья. Во втором победа была присуждена мексиканцу.

"Этот бой важен для спорта. Безусловно, эта трилогия - самое большое событие в боксе. Благодаря этому бокс развивается. Трилогии имеют историческое значение, и я рад быть частью одной из них. Это означает, что первые два боя были настолько хороши, что болельщики захотели увидеть еще одно наше противостояние.

Я пошел на многие уступки, чтобы этот бой состоялся. Просто я хотел третьего поединка. Я никогда не отказался бы от чемпионского пояса и не перешел в другую весовую категорию, чтобы избежать соперника. Четыре года с момента нашего прошлого боя, это долгий срок, но я рад, что "Канело" не стал ждать, пока мне исполнится 50 лет, чтобы согласиться еще раз подраться со мной. Просто некоторое время казалось, что так оно и будет", - сказал Головкин.

Напомним, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин проведут третий поединок 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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