Головкин отреагировал на обещание "Канело" отправить его на пенсию

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) перед трилогией против Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) высказался о словах соперника, а также о своем стиле бокса, сообщает vRINGe.com.

"Я понимаю, что бой против "Канело" будет непростым, и мы подготовимся к нему вместе с моим тренером. Я точно покажу все, на что способен. Мой мексиканский стиль по-прежнему со мной, он никуда не делся, и я использую его (в предстоящем поединке)… Я не менял свой стиль (после реванша с "Канело"), я просто расширил свой арсенал и стал более универсальным, потому что с тех пор у меня были разные соперники, к которым требовался другой подход", - заявил он.

Геннадий признает, что скоро настанет тот момент, когда ему придется попрощаться с рингом, но это, очевидно, случится не после 17 сентября. Хотя с финансовой точки зрения он себя обеспечит окончательно.

"В какой-то момент я завершу карьеру, и этот момент уже не далеко. Он (Альварес) поможет мне уйти на боксерскую пенсию, прежде всего, с финансовой точки зрения. Но посмотрим", - добавил он.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. Напомним первый бой (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.