Головкин отправит "Канело" на пенсию? Подробности

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс считает, что если мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) проиграет в третьем бою казахстанцу Геннадию Головкину (42-1-1, 37 КО), то ему нужно будет задуматься о завершении карьеры.

Трилогия пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе (США), где состоялись предыдущих их два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл звездный мексиканец.

"Если в этом бою всплывут хронические проблемы с выносливостью "Канело", как мы видели в его недавнем неожиданном поражении от Дмитрия Бивола, то он проиграет Головкину.

"Канело" не пытался использовать план Б после того, как его обычный утомительный стиль ведения боя оказался неэффективным против Бивола в первых четырех раундах.

То, что "Канело" даже не пытался переключиться на альтернативный план против Бивола, сделало его похожим на обычного бойца, то есть он не походил на элитного бойца, коим его считают многие поклонники бокса.

Если "Канело" проиграет Головкину 17 сентября, ему придется серьезно подумать о завершении карьеры.

Поражение Головкину подчеркнет тот факт, что навыки "Канело" ухудшились за последний год, и он больше не является элитным боксером", - пишет источник.

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