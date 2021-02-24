Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Головкин не отказался бы вернуть пояса". Стангрит - о бое GGG с Муратой, опасности от японца и месте проведения поединка

Риота входит в число возможных соперников казахстанца.

"Головкин не отказался бы вернуть пояса". Стангрит - о бое GGG с Муратой, опасности от японца и месте проведения поединка
Фото: Tom Hogan©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Риотой Муратой представляет большой интерес. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что японец не является проходным соперником.

- Мне нравится этот вариант. Это объединительный бой, а таких боев в боксе не хватает. Тем более, я уверен, что Головкин точно не отказался бы от возможности вернуть пояса.

- Если все-таки стороны подпишут контракт, будут ли поединок перевозить в Японию? 

- Без разницы, где он пройдет. Главное, чтобы прошел. Единственное, что в Японии удобнее с точки зрения времени - если, скажем, бой начнется в 22:00 по местному времени, то в Казахстане будет 19:00 - очень удобно.

- Опасен ли Мурата? Что он сможет выдать на ринге?

- Головкин фаворит, но Мурата явно не проходной соперник. Тем более, он олимпийский чемпион. Японские боксеры нас приучили, что в ринге могут отдавать себя полностью без остатка и устраивать зрелищные бои. С точки зрения противостояния стилей и противостояния двух обладателей титулов - это очень интересный бой.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в команде казахстанского боксера, обладающего титулами IBF и IBO, уже начали переговоры о поединке с обладателем пояса WBA Super японцем Муратой. Бой предварительно запланирован на весну 2021 года в Японии.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Геннадий GGG Головкин WBA IBF IBO Мурата Риота

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:48
Бокс

Стали известны подробности возвращения на ринг казахстанского супертяжа с девятью нокаутами
Сегодня
17:55
Бокс

"Всех интересует это". Эксперт из Англии высказался о следующем бое "Канело" и трилогии с Головкиным
Сегодня
16:42
Бокс

Казахстанский супертяж после завоевания титула от WBA заинтересовал "Кинг Конга" с 27 нокаутами
Сегодня
15:08
Бокс

"Похож на молодого Ван Дамма". The Ring оценил Джукембаева и высказался о сравнении его с Головкиным
Сегодня
12:48
Бокс

Соперник из России? В команде Данияра Елеусинова прокомментировали возможность поединка
Сегодня
12:14
Бокс

Экс-боксер "Астана Арланс" проведет поединок за статус обязательного претендента на чемпионский бой с Джошуа
Сегодня
11:28
Бокс

"Головкин не отказался бы вернуть пояса". Стангрит - о бое GGG с Муратой, опасности от японца и месте проведения поединка
Сегодня
08:00
Бокс

У капитана сборной Камшыбека Кункабаева сменился соперник за несколько дней до боя в профи
Вчера
23:56
Бокс

"Возможно, у нас есть новый GGG". Американский менеджер высказался о сотрудничестве с Джукембаевым
Вчера
23:21
Бокс

"Я хитрый левша из Казахстана". Джукембаев обратился к болельщикам после подписания контракта с компанией Сондерса и Фьюри
Вчера
23:00
Бокс

Компания Сондерса и Фьюри объявила о подписании контракта с Батыром Джукембаевым
Вчера
21:05
Бокс

Как чемпион мира. Названа дата следующего боя Данияра Елеусинова
Вчера
19:35
Бокс

Диснейленд в 38 лет, 13 тысяч долларов в коробке, по восемь операций на каждую ногу. Кто будет вести дела Батыра Джукембаева
Вчера
18:01
Бокс

"Годзилла" прокомментировал поражение от казахстанского супертяжа в поединке за пояс от WBA
Вчера
17:18
Бокс

Способен заинтересовать "Канело"? Канату Исламу подсказали выход к чемпионским боям
Вчера
14:40
Бокс

Повеяло настоящей опасностью. В чем крутость боя Данияра Елеусинова с чемпионом из России
Вчера
08:38
Бокс

Сотворивший сенсацию российский чемпион согласился на бой с Данияром Елеусиновым и выдвинул условие
22 февраля
23:00
Бокс

"Выглядел ржавым и медленным". Форма Каната Ислама после его победы нокаутом вызвала вопросы
22 февраля
19:20
Бокс

"Были интригующие моменты". Эксперт похвалил казахстанского супертяжа после победы в бою за титул от WBA
22 февраля
17:11
Бокс

В Великобритании пожар. Принципиальный соперник Елеусинова уступил в титульном бою и сам расчистил дорогу казахстанцу
22 февраля
16:08
Бокс

Bild восхитилась досрочной победой казахстанского супертяжа в бою за титул от WBA и оценила его перспективы
22 февраля
15:19
Бокс

В США высказались о вероятности проведения боя Ислама с "Канело"
22 февраля
13:30
Бокс

Как будто топа победил. Чем так сильно вдохновился Канат Ислам, чтобы вызывать на бой "Канело"?
22 февраля
10:27
Бокс

"Работает с чемпионом мира". Батыр Джукембаев получил нового менеджера и экс-тренера Энди Руиса
21 февраля
17:10
Бокс

Видео полного боя Каната Ислама против эквадорского "Палача"
21 февраля
15:26
Бокс

Стали известны даты следующих боев Каната Ислама
21 февраля
14:21
Бокс

Видео мексиканских разборок: Вальдес вырубил Берчельта и отобрал у него титул чемпиона WBC
21 февраля
11:37
Бокс

"Никто не хочет драться с опасными ребятами без имен". Елеусинов порекомендовал Исламу уйти из дивизиона Головкина
21 февраля
11:02
Бокс

"Я хочу "Канело". И все". Ислам после победы нокаутом сделал громкое заявление и снова вызвал на бой Альвареса
21 февраля
10:33
Бокс

Видео нокаута, или как Канат Ислам вырубил эквадорского "Палача"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика