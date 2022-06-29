Головкин назвал фаворита в бою за "абсолюта"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе до 66,7 килограмма между непобежденными американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом-младшим, который может состояться во второй половине года, сообщает "Чемпионат".

В своем последнем бою в апреле Спенс досрочно остановил в десятом раунде кубинца Йордениса Угаса и объединил титулы WBC, WBA и IBF. Кроуфорд, удерживающий титул WBO, в ноябре победил техническим нокаутом соотечественника Шона Портера.

"Уверен, боксерские фанаты выиграют от этого поединка. Как и промоутеры. Такие бои должны происходить. Как и наш поединок с "Канело". Думаю, Кроуфорд фаворит, но я уважаю обоих бойцов. Просто стиль Кроуфорда мне нравится больше", - сказал Головкин.

Напомним, Головкин вернется на ринг 17 сентября, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, и пройдет она в лимите второго среднего веса. Боксеры встречались там же в 2017 и 2018 годах, первый бой завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл Альварес.