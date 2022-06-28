Головкин намекнул на досрочную победу в трилогии с "Канело"

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о третьем бое с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и сделал заявление о досрочной победе над мексиканцем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я считаю, не у каждого боксера в карьере случаются по три боя с одним соперником. Я рад тому, что я попал в лимитированный список. Скажу так, что я делаю определенную работу, какую в сорок лет уже не делают", - сказал Головкин.

"Сделаю ли все возможное, чтобы победить досрочно? Абсолютно. Я чувствую себя абсолютно комфортно по этому поводу. Если он говорит, что уничтожит меня, то это большой бонус для всех фанатов бокса!", - добавил казахстанец.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

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