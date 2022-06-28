Головкин? "Канело" назвал своего любимого современного боксера

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес заявил, что одним из его любимых боксеров среди действующих является обладатель регулярного титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис.

По словам мексиканца, на него производят впечатление мощь и боксерский интеллект американского боксера.

"Я думаю, что один из моих любимых бойцов - Джервонта Дэвис. Он сильный, умный, очень уверенный в себе. У него есть много чего, много талантов", - сказал Сауль Альварес во время общения со СМИ на пресс-конференции, посвященной его трилогии с Геннадием Головкиным.

"Последний бой Джервонта Дэвис провел в мае, когда нокаутировал в шестом раунде Роландо Ромеро, но при этом по ходу поединка "Танк" выглядел не лучшим образом", - цитирует Альвареса fightnews.info.

Напомним, что 17 сентября "Канело" проведет в Лас-Вегасе (Невада, США) третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. Билеты уже поступили в продажу.

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