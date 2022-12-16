Головкин и Бивол выявили слабую сторону "Канело"

Журналист Boxingnews24.com Джим Калфа назвал главный минус мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. В своем авторском материале, он вспомнил о его действиях в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Дмитрием Биволом, передает корреспондент Vesti.kz.

"Учитывая то, как выдохся "Канело" в своих последних двух боях против Геннадия Головкина и Дмитрия Бивола, ему нужно поработать над своим кардио, чтобы повысить выносливость.

Тренировки с большими весами вредны для "Канело", потому что это может замедлить его, и никак не поможет в улучшении его кардио. Если "Канело" хочет иметь хоть какой-то шанс победить Бивола, он должен улучшить свою плохую физподготовку, потому что в майском поединке он был истощен к третьему раунду", - пишется в статье.

Напомним, что "Канело" сенсационно уступил Биволу в начале года, а в сентябре решением судей победил Головкина.

Теперь Альварес намерен вернуться на ринг в мае, наиболее вероятным соперником называют британца Джона Райдера.

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