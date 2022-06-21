Головкин и Алимханулы узнали позиции в рейтинге WBO

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и другие казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает vRINGe.com.

Головкин вошел в топ-15 во втором среднем весе и занимает второе место. Лидирует в этом дивизионе британец Зак Паркер, а чемпионом является Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО). Спарринг-партнер "Канело" Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) занимает восьмое место в этом дивизионе.

Напомним, что третий бой между GGG и "Канело" состоится 17 сентября. Первый прошел в 2017-м и не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал Альварес.

Напомним, Альварес в начале мая потерпел сенсационное поражение от Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), а Головкин в апреле одолел японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО).

В среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО), занимавший вторую позицию, покинул топ-15, став "временным" чемпионом по версии WBO.

Напомним, 22 мая Алимханулы в поединке за титул "временного" чемпиона WBO в среднем весе во втором раунде нокаутировал британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО). Сейчас он главный претендент на полноценный титул.

В этом же дивизионе казахстанец Мейрим Нурсултанов (15-0, 8 КО) поднялся с 12-й строчки на шестую.