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"GGG стал лучше". Тренер "Канело" - о сравнении Головкина с Биволом и нокауте в трилогии

"GGG стал лучше". Тренер "Канело" - о сравнении Головкина с Биволом и нокауте в трилогии
©HBO

Сравнивать казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) неправильно, ведь они разные. Такое мнение выразил тренер мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) Эдди Рейносо. Специалист объяснил свою позицию и высказался о нокауте в трилогии GGG - "Канело", сообщает Vringe.com.

"Он даже физически не похож на Бивола. У него нет такой же антропометрии, у него нет такого же джеба, у него нет такой же работы ног. Головкин - это Головкин. Он будет боксировать так, как умеет. Менять этажи атак, работать от джеба. Он всегда делает одно и то же. Прогноз? Это может быть конкурентный бой, но может быть и досрочная победа одного из бойцов, ведь они оба с мощным ударом. Это два сильных и храбрых бойца. Ожидаю конкурентный бой, но верю, что мы победим.

Они уже полностью изучили друг друга. У них накопилась злость за это время. Поэтому третий бой получится круче предыдущих двух. На этот раз они будут свежее, ведь не придется заниматься изнурительной весосгонкой. Сауль возвращается в ринг после поражения. Он хочет вновь выйти на тропу побед. А Головкин не проигрывал с тех пор, как уступил Канело в реванше. Для обоих боксеров это важный поединок. Головкин состарился? Думаю, он еще больше заматерел, стал еще сильнее, а удар всегда при нем. А еще на нем позитивно сказалось решение сменить наставника. Он теперь намного лучше в защите и больше налегает на джеб. Он хорошо выглядел в преддверии боя с Канело", - отметил Рейносо.

Соперники встретятся в третий раз на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два. Напомним, первый из них завершился спорной ничьей, а затем решением выиграл мексиканец.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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