В Германии оценили оппозицию казахстанца после нокаута в бою за титул WBC

Поединок с Хуссейном Мухамедом (16-0, 13 КО) из Германии станет хорошей проверкой для казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (18-0, 17 КО). Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил немецкий обозреватель Лейф Хансман. Специалист назвал фаворита боя и высказался о дальнейших перспективах казахстанца.

Ранее Кособуцкий сообщил, что возвращение на ринг состоится в ноябре в Германии против Мухамеда. Статус поединка еще не определен - скорее всего, он будет рейтинговым, а не титульным. 33-летний казахстанец пять боев провел в этой стране, и все выиграл досрочно.

"Очень жаль, что Кособуцкому пока не удается получить бои с большими соперниками. Он сам и его команда пытаются найти хорошие поединки. Он представляет угрозу, но еще не настолько раскручен. Эти факторы не дают ему привлечь больших игроков.

Необходимо продолжать давить всех соперников, которые ему попадутся. Это повысит рейтинг Кособуцкого и не оставит выбора другим боксерам. Им придется драться. Я думаю, что предстоящий поединок покажет превосходство казахстанца в классе", - отметил Хансман.

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Добавим, что ранее казахстанец нокаутировал француза Йохана Дюопа (39-7, 26 КО) и выиграл вакантный титул WBC International.

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