"Геннадий на спаде своей карьеры?". Эдди Хирн высказался о бое Головкина с Шереметой и трилогии с "Канело"

Британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom), представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), ответил на вопрос о нынешней позиции GGG в среднем весе и высказал мнение о бое против небитого поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО) и третьего поединка с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО), сообщает vRINGe.com.
- Вы все еще считаете Головкина лучшим средневесом? Или считаете таким Джермалла Чарло, Канело?
- Я знаю, что у него лучшее резюме в среднем весе, но это как с Пакьяо, у которого лучшее резюме в полусреднем весе, но его же не рассматривают лучшим. Верите ли Вы, что GGG лучший в 72,6 килограмма?
- Я бы сказал, из-за того, чего он достиг, из-за его резюме, из-за выступлений - я скажу "да".
- Многие считают, что он все-таки подерется с "Канело". Если так, то бои против Чарло и Андраде все еще будут на горизонте?
- Да. Я думаю, если "Канело" побьет Каллума Смита, то мы не знаем, в каком дивизионе он останется. Лично я не вижу, чтобы "Канело" спустился в 72,6 килограмма. Поднимется ли GGG в 76,2 килограмма для боя с "Канело"? Есть много вопросов. Все, что я могу сказать: есть список бойцов, с которыми он хочет подраться. Но для начала ему нужно пройти через вечер пятницы. Я надеюсь, Каллум Смит победит, но если это не случится, мы знаем, что DAZN и фаны сразу будут давить на третий бой. Нужно подождать и увидеть.
Напомним, поединок между Головкиным и Шереметой пройдет 18 декабря в США, а по казахстанскому времени состоится в субботу утром, 19 декабря. GGG будет проводить рекордную, 21-ю защиту титула.
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