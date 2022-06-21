Геннадий Головкин вошел в топ самых опасных панчеров профи-бокса

Британский спортивный портал talkSPORT составил топ из панчеров в каждом дивизионе профи-бокса. В список вошел и чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин, сообщают Vesti.kz.

"GGG когда-то хвастался серией из 23 нокаутов и имеет коэффициент нокаутов 84 процента. На протяжении многих лет ему удавалось классно побеждать своих противников, а его последняя досрочная победа была в апреле против Риоты Мураты", - пишут СМИ.

В список вошел и следующий соперник Головкина - мексиканец Сауль "Канело" Альварес, с которым 17 сентября он проведет трилогию.

Также лучшими панчерами названы: Деонтей Уайлдер, Артур Бетербиев, Джермелл Чарло, Теренс Кроуфорд, Джервонта Вэвис, Маурисио Лара, Брэндон Фигероа, Наоя Иноуэ, Срисакет Сор Рунгвисаи, Дзюнто Накатани и Масатака Танигути.