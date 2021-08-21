Геннадий Головкин получит официального претендента по линии IBF

Немецкий боксер Патрик Войчицки (14-0-1, 5 KO) и бразилец Эскива Фалькао (28-0-0, 20 KO) определят обязательного претендента на пояс чемпиона IBF в среднем весе, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), сообщает fightnews.info.

Встреча состоится 16 октября в США и станет частью шоу от промоутерской компании Top Rank.

Напомним, что Головкин в этом году еще не выходил на ринг. Наиболее вероятным называется его возвращение в бою против обладателя пояса WBA японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО) в конце года в Токио.

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