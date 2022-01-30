Гассиев отказался от боя с двукратным чемпионом WSB из "Астана Арланс"

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев отклонил предложение провести бой с непобежденным хорватом Филипом Хрговичем. Об этом в твиттере рассказал журналист Дан Рафаэль, ссылаясь на свой источник.

Как сообщил Рафаэль, Мурат продолжает восстанавливаться после перелома руки.

Напомним, предыдущий бой Гассиев провел в июле 2021 года, когда одержал победу нокаутом над Михаэлем Валлишем из Германии за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Всего у россиянина 28 побед и одно поражение. 25 декабря 2021 года Гассиев должен был встретиться с украинцем Андреем Руденко, однако бой был отменен из-за травмы россиянина.

Хргович дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB) в составе "Астана Арланс", он также получил в казахстанском клубе путевку на Олимпиаду-2016, где завоевал бронзу. В профи у него 14 побед и 12 нокаутов.