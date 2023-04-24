Гарсия нашел "крысу" в своем лагере после нокаута от Дэвиса

Скандалом обернулся бой топовых американских легковесов Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии, который прошел в минувшие выходные.

Как сообщает vRinge, Гарсия, проигравший нокаутом, нашел в своем лагере "крысу", которая сливала оппоненту всю информацию о спаррингах. Им, якобы, оказался проспект из Монголии - победитель Азиатских игр и двукратный чемпион Азии Цендбаатар Эрденебат.

Причем Гарсия не стал проводить расследование, а пришел к такому выводу очень быстро. Монгольский боксер записал короткое видео в соцсетях: "Райан, во время спарринга я повредил тебя ударом по корпусу. И теперь ты проиграл "Танку" Дэвису. Мне очень жаль. Ты в порядке?"

А перед этим как раз выяснилось, что Дэвис еще до начала боя знал об уязвимости Гарсии во время таких ударов: "Его и раньше беспокоили удары по корпусу. Он думал, что я этого не знаю? Нет, я говорю не о поединке, а о том, что происходило во время спаррингов".

Вот Гарсия и решил, что именно монгольский проспект сдал его слабые места оппоненту: "Печально, что у меня в лагере была "крыса".

Эрденабат, в свою очередь, уверяет, что его сообщение просто не так поняли. А всему виной его плохой английский.

"Бро, я использовал гугл-переводчик, чтобы записать тебе сообщение. Видимо, перевод получился кривым. Извини, это мой косяк. Но о какой "крысе" ты говоришь? Я не "крыса". Я даже по-английски не говорю. Мне "Танк" даже не нравится. Когда-то я с ним подерусь и нокаутирую его. Во время спарринга я пытался тебе помочь, имитировал стиль "Танка". Я болел за тебя в этом бою. Ты - отличный боец, но просто постарайся в следующий раз извлечь уроки из спаррингов, чтобы не проиграть в бою от такого же удара. Удачи тебе. Бог в помощь", - сказал проспект.

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