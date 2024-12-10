Фьюри "завершит" карьеру Усика. Подробности

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик завершит карьеру после второго боя с Тайсоном Фьюри, передает Vesti.kz,

По словам опытного боксера, украинцу нет смысла продолжать профессиональную карьеру после реванша с британцем.

"Этот бой будет очень интересный, потому что я думаю, что Фьюри будет гораздо больше мотивирован. Бой будет совершенно другим, потому что, во-первых, я думаю, Усик устал. Я прямо чувствую, что он устал, потому что есть границы у каждого человека. Думаю, они есть и у Александра. Так пахать, так подготавливаться к каждому бою… Я знаю, что тело, к сожалению, с возрастом показывает нам фигу. Посмотрим, как этот бой пройдет, но я думаю, что у Александра в любом случае будет последний бой. Думаю, он даже где-то даже озвучивал, что это последний бой. Это было бы логично", — сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-11

Их реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Общий призовой фонд поединка составит 190 миллионов долларов.5, 114-113, 115-112).