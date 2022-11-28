Фьюри призвали подраться с казахстанцем после его досрочной победы в титульном бою

Редактор портала World Boxing News Фил Джей назвал казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого хорошим оппонентом для действующего чемпиона WBC Тайсона Фьюри. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он вспомнил последнюю победу казахстанца над Хуссейном Мухамедом из Германии и отметил другие сильные стороны боксера.

В противостоянии с Мухамедом казахстанец добился досрочной победы в третьем раунде и защитил свой пояс WBC International. Благодаря этому Кособуцкий поднялся на восьмое место в рейтинге и получил бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым (15-0, 14 КО).

"Бой с Чисорой выглядит непонятным решением. Есть много хороших боксеров по линии WBC. Кособуцкий смотрится неплохо. Он имеет хороший рейтинг и послужной список. К тому же это нетребовательный боксер. Он сразу ухватится за бой. Так же, как и Махмудов и еще несколько хороших проспектов. Возможно, их шанс придет в следующем году.

Если говорить о последнем бое, то казахстанец без проблем разобрался с перспективным боксером из Германии. Разница была заметна с первых минут. Он почти готов к чемпионскому бою. Было бы интересно посмотреть его против Фьюри. Шансов было бы немного, но это гораздо лучше мисс-матча с Чисорой", - отметил Джей.

Напомним, что Фьюри проведет свой следующий поединок 3 декабря в Лондоне (Великобритания) против своего соотечественника Дерека Чисоры.

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