Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика

Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика
©Top Rank

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал очередное громкое заявление в сторону украинского боксера Александра Усика, владеющего поясами WBA, IBF и WBO в этой же категории, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой IFL TV.

Ранее Фьюри принял решение провести бой не с Александром Усиком, а с Энтони Джошуа. Однако из-за смерти королевы Англии Елизаветы II переговоры приостановились. Вероятно, что британец заинтересовался Усиком.

"Только что закончил очень брутальную сессию в зале. Когда в следующий раз увижу Усика, я захвачу его голову и выдавлю из него всю жизнь, потому что он маленькая сучка и ничего не сможет с этим сделать", - заявил Фьюри.

Напомним, что в последнем бою, 20 августа, Джошуа раздельным судейским решением проиграл украинцу Александру Усику, защитившему титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевавшему вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Фьюри, в свою очередь, 23 апреля в шестом раунде нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Фьюри Тайсон Усик Александр Джошуа Энтони

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:03
Профи-бокс
25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута 25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута
Сегодня , 09:15
Профи-бокс
Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году
Сегодня , 07:41
Профи-бокс
Дацик оценил свою победу над Емельяненко Дацик оценил свою победу над Емельяненко
Вчера , 22:18
Профи-бокс
Казахстанский тяжеловес прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом Казахстанский тяжеловес прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом
Вчера , 19:39
Профи-бокс
Непобежденного казахстанца Али Балоева сенсационно нокаутировали Непобежденного казахстанца Али Балоева сенсационно нокаутировали
Вчера , 18:28
Профи-бокс
Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика
Вчера , 17:27
Профи-бокс
Стала известна точная дата возвращения Каната Ислама после первого поражения в карьере Стала известна точная дата возвращения Каната Ислама после первого поражения в карьере
Вчера , 12:57
Профи-бокс
Флойд Мейвезер жестко "отомстил" за нокаутированного телохранителя Флойд Мейвезер жестко "отомстил" за нокаутированного телохранителя
Вчера , 12:32
Профи-бокс
Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии
Вчера , 11:13
Профи-бокс
Димаш Кудайберген высказался о Головкине и его трилогии с "Канело" Димаш Кудайберген высказался о Головкине и его трилогии с "Канело"
Вчера , 10:41
Профи-бокс
Нокаутом закончился титульный бой тяжеловесов в Англии Нокаутом закончился титульный бой тяжеловесов в Англии
Вчера , 07:29
Профи-бокс
"Что-то я зазевался". Нокаутом завершился бой Александра Емельяненко "Что-то я зазевался". Нокаутом завершился бой Александра Емельяненко
24 сентября, 22:18
Профи-бокс
Мейвезер дал категоричный прогноз для популярного видеоблогера на бой с "Канело" Мейвезер дал категоричный прогноз для популярного видеоблогера на бой с "Канело"
24 сентября, 16:00
Профи-бокс
Названо условие для проведения боя Усик - "Канело" Названо условие для проведения боя Усик - "Канело"
24 сентября, 13:01
Профи-бокс
Казахстанский боксер узнал дату боя за пояс WBA Казахстанский боксер узнал дату боя за пояс WBA
24 сентября, 11:54
Профи-бокс
"Канело" начал переговоры о реванше с Биволом после победы над Головкиным "Канело" начал переговоры о реванше с Биволом после победы над Головкиным
24 сентября, 10:57
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительные формы Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительные формы
24 сентября, 08:12
Профи-бокс
Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA
23 сентября, 18:10
Профи-бокс
Тренер раскрыл правду о "Канело" и предупредил его перед реваншем Тренер раскрыл правду о "Канело" и предупредил его перед реваншем
23 сентября, 15:41
Профи-бокс
Конор отреагировал на вызов Мейвезера Конор отреагировал на вызов Мейвезера
23 сентября, 14:25
Профи-бокс
Эксперты не впечатлились победой "Канело" над Головкиным Эксперты не впечатлились победой "Канело" над Головкиным
23 сентября, 12:44
Профи-бокс
Мейвезер отреагировал на итоги боя "Канело" - Головкин - 3 Мейвезер отреагировал на итоги боя "Канело" - Головкин - 3
23 сентября, 09:31
Профи-бокс
"Канело" упрекнули в двойных стандартах после трилогии с Головкиным "Канело" упрекнули в двойных стандартах после трилогии с Головкиным
23 сентября, 01:16
Профи-бокс
Алимханулы сделал заявление перед дебютом в статусе чемпиона мира Алимханулы сделал заявление перед дебютом в статусе чемпиона мира
23 сентября, 00:10
Профи-бокс
Алимханулы узнал соперника для дебюта в статусе чемпиона мира Алимханулы узнал соперника для дебюта в статусе чемпиона мира
22 сентября, 17:46
Профи-бокс
Топовому боксеру в США грозит тюремный срок. Подробности Топовому боксеру в США грозит тюремный срок. Подробности
22 сентября, 16:18
Профи-бокс
DAZN назвал количество проданных PPV-трансляций боя "Канело" - Головкин - 3 DAZN назвал количество проданных PPV-трансляций боя "Канело" - Головкин - 3
22 сентября, 14:50
Профи-бокс
Экс-чемпион мира дал совет Головкину после боя с "Канело" Экс-чемпион мира дал совет Головкину после боя с "Канело"
22 сентября, 14:05
Профи-бокс
Александр Усик завершит карьеру? Александр Усик завершит карьеру?
22 сентября, 13:47
Профи-бокс
Головкин получил оценку от непобежденного мексиканца за третий бой с "Канело" Головкин получил оценку от непобежденного мексиканца за третий бой с "Канело"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus