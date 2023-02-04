Фьюри назвал главную сложность объединительного мега-боя с Усиком

Обладатель чемпионского титула по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) дал интервью для BT Sports, в котором поделился своими ожиданиями от объединительного боя с владельцем остальных трех поясов "абсолюта" украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры должны были встретиться в марте, но по последним данным инсайдеров, поединок может состояться в конце апреля.

- Я знаю, вы счастливы, когда вы в зале. Еще нет даты боя, но вы тренируетесь?

- Я использую тренировки для контроля своего психического здоровья и всего остального. Да, тренируюсь каждый день.

- Усик… Я знаю, что вы не хотите много об этом говорить, пока бой не будет финализирован. Они говорят, что хотят боя, вы хотите боя…

- Да. Слушайте, из того, что я видел за прошлый год или около того, обе команды, похоже, что хотят этого. Но тут дело не в командах. Мы просто ждем большого предложения из зарубежья. Если оно не поступит, мы рассматриваем сделать это здесь, на "Уэмбли".

- Я как-то на днях разговаривал с его промоутером, и Усик действительно хочет сделать это на "Уэмбли", на глазах заполненной арены.

- Да, было бы замечательно. "Уэмбли" - это как мой второй дом, и любой британский стадион, давайте скажем так. Я с нетерпением жду вызова. Это будет большое испытание, и я принимаю его. Но ещее большее испытание — это финализировать бой. Так что посмотрим, что случится в следующий месяц или пару недель.

- Я знаю, что вы раньше говорили, что не беспокоитесь о поясах, но было бы хорошо владеть всеми из них.

- Если это случится - это будет монументально. Как бой столетия. Если вы заинтересованы в наследиях и такого плана вещах - это будет именно оно. Потому что это первый чемпион с четырьмя поясами в истории супертяжелого дивизиона. Да, довольно неплохо.

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