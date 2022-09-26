Флойду Мейвезеру нашли известного соперника после жесткого нокаута

Известный американский боксер Флойд Мейвезер-младший может провести поединок против английской звезды YouTube и комедийных короткометражек Деджи Олатунджи по прозвищу Deji. Об этом объявил британец.

Поединок может состояться 13 ноября в Дубае: анонс собрал более 130 тысячи "лайков".

"Вы не готовы к этому!" - написал Олатунджи в анонсе к поединку.

Добавим, ранее Мейвезер-младший нокаутировал японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры в выставочном поединке.

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