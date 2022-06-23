Флойд Мейвезер растратил свое состояние на женщин и близок к банкротству

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший рискует стать банкротом, сообщает Sport24.ua. А без денег он может остаться из-за любви к роскошной жизни.

Шокирующие подробности рассказал Джейк - брат известного актера Логана Пола.

"Я думаю, что он, по-видимому, потратил их [деньги] на девушек, которым платит за то, чтобы они были рядом с ним", - сказал Джейка Пол Rub Moore.

Также боксер должен деньги Логану Полу за последний выставочный поединок, который состоялся еще в июне 2021 года.

Состояние шестикратного чемпиона мира оценивают в 450 миллионов долларов. В общей сложности за всю карьеру Флойд заработал более миллиарда долларов. Он любит демонстрировать свою богатую жизнь в Instagram.

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