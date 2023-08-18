Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Флойд Мейвезер дал оценку Саулю Альваресу

Флойд Мейвезер дал оценку Саулю Альваресу
©instagram.com/floydmayweather

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший поделился мнением об абсолютном чемпионе во втором среднем весе, мексиканце Сауле Альваресе, передает "Чемпионат".

"Многие говорят, что Канело может собирать только сливки. Но вот что я скажу: "Канело, ты уже проявил себя. Ты дрался со многими великими бойцами, ты испытал себя, ты поднимался в весе". Канело - великий боец", - сказал Мейвезер.

В общей сложности Альварес за время карьеры провел 63 боя, в которых одержал 59 побед (39 побед нокаутом), потерпел два поражения, и еще два поединка с его участием завершились вничью.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Мейвезер Флойд Альварес Сауль

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 12:53
Профи-бокс
©instagram.com/floydmayweather Флойд Мейвезер дал оценку Саулю Альваресу
Сегодня , 11:40
Профи-бокс
©Top Rank Жанибек Алимханулы сделал заявление об историческом бое
Сегодня , 00:28
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Жанибек Алимханулы получил бой за два титула против небитого чемпиона
Вчера , 20:27
Профи-бокс
©instagram.com/canelo "Задолбали". Канело вспомнил о Головкине перед историческим боем
Вчера , 16:45
Профи-бокс
©instagram.com/ablaikhan_zhussupov Дрался с Гиясовым и Тейлором. Стал известен соперник экс-капитана сборной Казахстана по боксу
Вчера , 15:29
Профи-бокс
©Shamoo boxing Эксперт назвал цену победы казахстанского супертяжа в дебютном бою в США
Вчера , 10:40
Профи-бокс
©boxingscene.com Абсолютная чемпионка мира по боксу попалась на допинге
16 августа, 23:35
Профи-бокс
©instagram.com/canelo "Я не смогу похудеть". Канело объяснил, почему не станет драться с Кроуфордом
16 августа, 22:04
Профи-бокс
©twitter.com/DynamiteDubois Британский чемпион раскрыл слабую сторону Усика перед боем
16 августа, 19:54
Профи-бокс
©instagram.com/khamzat_chimaev Дана Уайт сравнил Чимаева с Майком Тайсоном
16 августа, 15:08
Профи-бокс
©Top Rank Деньги или перспективы? В США оценили соперников по следующему бою Алимханулы
16 августа, 13:30
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Канело объяснил отказ от реванша с Биволом
16 августа, 13:11
Профи-бокс
©DAZN Боксер с рекордом 17-0 вызвал на бой Головкина
16 августа, 08:20
Профи-бокс
©twitter.com/ShowtimeBoxing Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов перед историческим боем
16 августа, 07:22
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_qazaqstyle Жанибек Алимханулы начал подготовку к бою
15 августа, 20:42
Профи-бокс
©instagram.com/miketyson Тайсон оценил боксерские навыки Нганну перед боем с Фьюри
15 августа, 19:53
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle "После Головкина". Назван идеальный бой для Алимханулы
15 августа, 10:44
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Названы соперники Алимханулы на титульный бой
15 августа, 09:12
Профи-бокс
©Top Rank Жанибек Алимханулы объявил дату следующего боя
14 августа, 23:54
Профи-бокс
©социальные сети Чисора объяснил, почему бой Усик - Фьюри никогда не состоится
14 августа, 23:14
Профи-бокс
©instagram.com/filip_hrgovic Чемпион в составе "Астана Арланс" проведет битву за титул с победителем боя Усик - Дюбуа
14 августа, 22:38
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Теренса Кроуфорда назвали лучшим боксером мира
14 августа, 19:42
Профи-бокс
©instagram.com/anthonyjoshua Джошуа ответил на вопрос по поводу боя с Уайлдером
14 августа, 15:14
Профи-бокс
©Sky Sports Казахстанский супертяж стал претендентом на бой с Джошуа
13 августа, 18:11
Профи-бокс
©PBC Боб Арум назвал причину поражения Спенса от Кроуфорда
13 августа, 16:48
Профи-бокс
©instagram.com/anthonyjoshua Хирн анонсировал бои Джоуша с Уайлдером и Фьюри
13 августа, 11:07
Профи-бокс
©twitter.com/trboxing Два мексиканца выдали невероятно зрелищный махач: на кону стоял титул
13 августа, 08:00
Профи-бокс
©twitter.com/DAZNBoxing Чемпион в составе "Астана Арланс" нокаутировал соперника в карде у Джошуа
13 августа, 07:23
Профи-бокс
©twitter.com/DAZNBoxing Эффектным нокаутом завершился бой Джошуа в Лондоне (видео)
12 августа, 15:22
Профи-бокс
©https://twitter.com/qazaqstyle "Я соберу все титулы в среднем весе". Алимханулы намерен стать абсолютным чемпионом мира

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus