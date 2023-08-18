Флойд Мейвезер дал оценку Саулю Альваресу

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший поделился мнением об абсолютном чемпионе во втором среднем весе, мексиканце Сауле Альваресе, передает "Чемпионат".

"Многие говорят, что Канело может собирать только сливки. Но вот что я скажу: "Канело, ты уже проявил себя. Ты дрался со многими великими бойцами, ты испытал себя, ты поднимался в весе". Канело - великий боец", - сказал Мейвезер.

В общей сложности Альварес за время карьеры провел 63 боя, в которых одержал 59 побед (39 побед нокаутом), потерпел два поражения, и еще два поединка с его участием завершились вничью.

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