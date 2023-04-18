Фируза Шарипова сообщила хорошие новости перед титульным боем

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой Фирузы Шариповой с чемпионкой Малави Рут Чисейл, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом казахстанская боксерша объявила в своих соцсетях, выложив в Instagram письмо от организации:

"WBC санкционировал поединок между Фирузой Шариповой (Казахстан) и Рут Чисале (Малави) за вакантный титул чемпиона WBC Women's Silver в легком весе. Поединок состоится в Таразе, Казахстан, 20 мая 2023 года. Санкция зависит от вашего полного своевременного выполнения административных требований, предусмотренных нашими правилами и положениями, как подробно описано ниже: победитель этого поединка обязан выполнять все постановления Совета WBC, включая защиту чемпионского пояса", - гласит содержимое письма.

В случае победы триумфатор поединка в Таразе станет обязательным претендентом на титул абсолютной чемпионки мира и сможет выйти на бой с Кэти Тейлор, которой Шарипова уступила в декабре 2021 года. Бой, на кону которого стояли все чемпионские пояса ирландки, прошел в Ливерпуле (Англия).

В последнем поединке в декабре 2022 года Шарипова единогласным решением судей одолела в Челябинске (Россия) Фериче Машаури из Танзании.

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