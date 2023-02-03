Фаворит боя проиграл нокаутом на первой минуте. Видео

В соглавном бою вечера бокса в Монреале (Канада) произошел быстрый нокаут, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.
Канадский боксер Ив Улисс-младший (22-3, 12 КО), выступающий в суперлегком весе (до 63,5 килограмма), уступил мексиканцу Габриэлю Валенсуэле (26-3-1, 16 КО).
Уже на стартовой минуте боя Улисс-младший, считавшийся фаворитом противостояния, пропустил аперкот от андердога, после которого сразу же стало понятно, что даже старания рефери не помогут канадцу подняться на ноги и продолжить бой.
Video 🎥⬇️😳 pic.twitter.com/41bwgM9Owf— Deuce (@rangerrollins) February 3, 2023
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