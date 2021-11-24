"Ей не поможет ничто!". Фируза Шарипова пообещала нокаутировать Тэйлор и МакГрегора

Фируза Шарипова планирует совершить апсет года в бою с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор, сообщает пресс-служба казахстанской боксерши, которую называют андердогом.

В команде Шариповой заявили, что она намерена повторить путь ряда известных спортсменов, которые одержали громкие победы, упомянув Холли Холм и Энди Руиса.

Напомним, соперницы встретятся 11 декабря в Ливерпуле. Их бой будет рассчитан на десять раундов.

"Главный вопрос, которым задавались эксперты и букмекеры: продержится ли Холли Холм против Ронды больше одного раунда? Коэффициенты на победу Роузи составляли 1,06-1,40, а на победу Холм - 7,5-8,0. "Вряд ли Холм сможет выстоять даже раунд. Холли может попробовать нанести удар, однако в партере у нее шансов нет", "Она сейчас не соперница для Ронды", "Ждем победу Ронды Роузи в первом раунде сабмишном", - писали СМИ.

В итоге букмекеры потеряли миллионы долларов, а Холли Холм сотворила сенсацию, одержав победу нокаутом во втором раунде.

Многие также были уверены в досрочной победе Энтони Джошуа над Энди Руисом 1 июня 2019 года - в различных букмекерских конторах ставки на это принимались с коэффициентом от 1,16 до 1,25. Руис же считался аутсайдером в поединке, ставки на его триумф принимали с коэффициентом от 10 до 16. Ставки на досрочную победу Руиса принимали с коэффициентом от 15,75 до 29. В итоге - победа Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Громким апсетам в боксе нет числа. С ними сталкивались Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Владимир Кличко и многие другие. Так что у Шариповой есть шансы на победу. Она моложе Кэти Тейлор на восемь лет и как никогда мотивирована, ведь на кону - ее самая главная мечта", - говорится в пресс-релизе команды Шариповой.

"11 декабря я совершу главный апсет года! Я отвоюю у Кэти Тейлор все ее пояса и привезу их в Казахстан. Кэти Тейлор не поможет ничто. Даже если на ринг с ней выйдет Конор МакГрегор - я нокаутирую их обоих!" - написала казахстанская боксерша в своем Instagram.