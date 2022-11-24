"Это стало сюрпризом". Эксперт - о чемпионском бое Алимханулы и противостоянии с Головкиным

Обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс поделился мнением с корреспондентом Vesti.kz о первой защите чемпионского титула WBO в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы. Эксперт объяснил, почему этот поединок против Дензела Бентли из Великобритании чемпион может занести себе в актив.

В их бою, прошедшем в минувшие выходные в Лас-Вегасе (Невада, США), Алимханулы успешно провел первую защиту своего титула, выиграв у соперника по очкам.

"Алимханулы официально вошел в список чемпионов среднего веса. Победа получилась непростой. Бентли выдержал стартовый натиск. Он смог проявить себя с наилучшей стороны. Возможно, показал лучшую версию себя. Никто не ожидал подобного сопротивления, даже Алимханулы. Это стало для него сюрпризом. Я думаю, что казахстанец учел все свои ошибки. Ему предстоит провести несколько защит титула перед большими боями. Вряд ли удастся увидеть его противостояние с Головкиным, но остальные топовые боксеры дивизиона будут активны и бои с ними вполне реальны", - отметил Саенс.

Ранее президент WBO Франсиско Валкарсель анонсировал бой Алимханулы с мексиканцем Хайме Мунгией, который недавно нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса