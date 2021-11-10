"Это самый большой бой сейчас". Эдди Хирн высказался по поводу трилогии Головкин - Альварес

Главный британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу трилогии Головкин - Альварес. Он считает, что именно бой с GGG стал бы для мексиканца сейчас самым большим.

"Лично я считаю, что самый большой бой сейчас - это GGG, трилогия. Но он может делать все, что хочет. Он может защищать свой абсолютный статус, он может подняться в 79,4 килограмма и подраться с Биволом, он может постараться стать абсолютным в 79,4 килограмма. "Канело" и Эдди Рейносо - боссы, и они решат, что они хотят делать дальше. Как я сказал, мы предложим им некоторые варианты, как и другие, и они примут решение, которое больше подходит для их карьеры", - цитирует Хирна vringe.com.

Напомним, в минувшие выходные "Канело" нокаутировал американца Калеба Планта и стал первым латиноамериканским абсолютным чемпионом мира и первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. После боя он согласился на трилогию с Головкиным.

GGG и Альварес встречались дважды, оба раза завершились скандалами. Их первый бой в сентябре 2017 года - ничьей, а годом позже мексиканец победил, нанеся казахстанцу первое поражение в карьере.