"Это реальный бой ненависти". Появился рискованный прогноз на трилогию Головкин - "Канело"

Интернет-журнал vRINGe.com представил некоторые факторы, чтобы поставить на победу мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz

Там же прошли их первые два поединка в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл "Канело".

"Факторы, вынуждающие ставить на Сауля:

- Головкин впервые отбоксирует в дивизионе, где "Канело" уже давно обжился и успел оперативно собрать все титулы.

- Активность. "Канело" вдвое чаще выступал со дня их последней встречи.

- С чугунным котелком Геннадий и ныне даст фору многим, но если ранее ему было сильно неприятно пропускать в туловище, то в последние годы это и вовсе стало точкой уязвимости. А "Канело" - бодипанчер.

- Возможно, из-за нового коуча в лице Джонатона Бэнкса казахстанец стал боксировать... более вальяжно, что ли, без былой напористости. Размеренно. Кто знает, может, и по этой причине его порой теснил даже Риота Мурата, который не смог бы делать того же с былым GGG.

- Спортивный огонек у Геннадия уже не полыхает, а так, горит, потому что "надо". В какой-то мере это справедливо и для Сауля, но не в такой степени.

- Головкину не нужно "доказывать" что-то там - у него не было поражения в прошлом бою. Альваресу нужно, и мотивация сделать это именно в бою с ненавистным, постоянно ерничающим и поддевающим его GGG, уверены, высочайшая.

- По сравнению с первой встречей вторую Сауль провел умнее, тогда как противник был, в общем, тем же, использующим тот же набор достоинств - не хуже, но и не лучше. Логично предположить, что "Канело" в третий раз подстроится еще лучше.

Можно было бы собрать аналогичный список, "почему нужно ставить на Головкина", но, пожалуй, это не тот случай. Рискнем. У Альвареса по части сохранности дела куда лучше.

Несмотря на бесславное весеннее поражение Дмитрию Биволу при попытке вернуться в полутяжи (до 79,4 килограмма) и повторить успех с быстрым захватом титула, "Канело" остается на пике формы в привычном ему втором среднем (до 76,2 килограмма). Либо около пика. По крайней мере, каких-то очевидных поводов переживать, что Сауль начал идти вниз по баллистической траектории спортивной карьеры, пока не видно.

А если Геннадий совершит чудо еще лучше, чем раньше, применив классный джеб, найдет способ стреноживать подвижного "Канело" без критических затрат энергии, и таки выхлещет суперзвезду бокса, мы ему воздадим должное.

Это реальный "бой ненависти", мотивация у Головкина не меньшая, чем у Сауля. Если навесить еще шанс враз обратиться абсолютным чемпионом и победить в легендарной трилогии, то и подавно. У казахстанца сейчас момент истины: или грудь в ✙, или поражение и тихое сползание в предпенсионные бои.

Поединок снова будет зрелищным, так как оба - приверженцы атакующего бокса.

В отличие от прямолинейного Геннадия "Канело" исповедует, так сказать, завуалированную агрессию, зачастую работая "от противника" по его изъянам, особенно если этот противник рад стараться, предоставляя множество возможностей.

Многие ставят на досрочную победу "Канело". Довольно смело, учитывая, что GGG нокаутом никогда не проигрывал, а два боя с мексиканцем показали, что оба они ни разу всерьез и не потрясли друг друга. Посмотрим.

Как бы ни сложилось на выходных - спасибо обоим звездам. Уважили. Не обошли друг друга сторонкой с привычными в боксе отмазками "мне он для карьеры не нужен", а подарили три замечательных боя", - говорится в тексте.

Напомним, на кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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