"Это будет разочарованием спорта". Абсолютная чемпионка мира - о желаемой сопернице и бое с Фирузой Шариповой

Абсолютная чемпионка мира в легкой весовой категории Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии рассказала, с кем бы хотела встретиться в ринге в следующем году. По ее мнению, если этот бой не организуют, то это станет разочарованием спорта в целом.

Тэйлор хочет провести бой с Амандой Серрано (41-1-1, 30 КО) из Пуэрто-Рико, которая ближайший поединок проведет 18 декабря в США с испанкой Мириам Гутьеррес (14-1, 5 КО).

"Я думаю, что если этого боя не будет в следующем году, это будет разочарованием для всего спорта в целом, - приводит слова Тэйлор Boxingscene.com. - Но мы оба должны пройти своих ближайших соперниц. Как только это сделаем, мы сможем серьезно поговорить о нас".

При этом Тэйлор сосредоточена на встрече с казахстанкой Фирузой Шариповой (14-1, 8 КО).

"Мне никогда не было сложно сосредоточиться на конкретных боях даже при таком большом количестве шума вокруг других. Я полностью сосредоточена на предстоящем бое с Шариповой, и как только он закончится, мы можем начать говорить о большом поединке", - сказала ирландка.

Напомним, Тэйлор и Шарипова встретятся 11 декабря в Ливерпуле. Их бой будет рассчитан на десять раундов.

Шарипова в последнем поединке нокаутировала дебютантку Любовь Белякову (0-1) из России, а Тэйлор защитила свои пояса, победив опытную американку Дженнифер Хэн (18-4-1, 1 КО).