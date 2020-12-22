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"Эти деньги просто воруются". Казахстанская профи-боксер Сатыбалдинова выступила с обращением к Токаеву

Она затронула ряд проблем в спорте.

"Эти деньги просто воруются". Казахстанская профи-боксер Сатыбалдинова выступила с обращением к Токаеву
Аида Сатыбалдинова. Фото: instagram.com/lady_sparta
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 2 КО), выступающая в профи, записала видеообращение к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, сообщают Vesti.kz.

Спортсменка подняла ряд проблемных вопросов, акцентируя внимание на воровстве выделяемых денежных средств.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, я - Сатыбалдинова Аида, родом из Кокшетау. Я являюсь действующим профессиональным боксером, обладаю чемпионским поясом WBF International. На протяжении трех лет я проживаю в США, но исключительно выступаю под флагом нашей страны Казахстан.

Сегодня я хочу затронуть проблему спорта в Казахстане. Я знаю, что наше государство выделяет огромные деньги на развитие спорта в Казахстане. И я безумно этому рада. Но сегодня я хочу пройтись по очень важным темам. 

Первое. Я считаю, что нужно обязательно провести проверки во всех регионах Казахстана, во всех городах Казахстана и по всем видам спорта. Так как нужно обязательно выявить количество действующих спортсменов. Потому что именно на действующих спортсменов выделяются деньги. Но, во-первых, не всегда они доходят. А во-вторых, к примеру, подается заявка на подготовительный сбор на 40 человек, но по факту на этом сборе присутствуют 25 человек. На 15 человек, на которых выделяются деньги, эти деньги просто воруются.

Тема легионеров. Мое мнение - легионеры нужны только в том случае, когда нет своих спортсменов. Но когда у нас есть свои спортсмены, зачем нужны нам легионеры, которым платится зарплата в два-три раза больше, чем нашим спортсменам? Я считаю, что нужно вкладывать исключительно только в наших спортсменов и растить только наших спортсменов. И они с гордостью будут поднимать флаг нашей страны на мировой арене.

Третье - решить проблему с казахстанскими тренерами. Чтобы эти тренеры не заставляли спортсменов ставить свою подпись в ведомостях, где якобы он выезжал на какие-то соревнования либо на подготовительный сбор. Где по факту он никуда не выезжал, но деньги, которые были выделены, естественно, снова воруются. 

Благодарю вас за внимание. Я очень надеюсь, что нам совместными силами удастся построить честное государство", - сказала боксерша.

Напомним, что последний бой в профи Сатыбалдинова проводила в июле прошлого года, потерпев второе поражение в карьере.

 

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Метки:
Сатыбалдинова Аида Токаев Касым-Жомарт Профессиональный бокс

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