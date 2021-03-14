Эстрада взял реванш спустя 9 лет у Гонсалеса и объединил титулы чемпиона мира

Мексиканский боксер Хуан Франсиско Эстрада победил никарагуанца Романа Гонсалеса и взял реванш спустя девять лет после первого боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксерское шоу состоялось в Далласе (штат Техас, США), а бой между Эстрадой и Гонсалесом стал главным его событием. 30-летний мексиканец защищал свой пояс чемпиона WBC в первом легчайшем весе, а также завоевал титул WBA, который принадлежал 33-летнему никарагуанцу. Поединок прошел всю дистанцию из 12 раундов и завершился раздельным решением судей в пользу Эстрады - 117-111, 115-113, 113-115.

Для Эстрады это 42-я победа в профи при трех поражениях. Гонсалес потерпел третье поражение в карьере при 50 победах.

Напомним, в первом поединке в 2012 году Гонсалес победил единогласным решением судей.

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