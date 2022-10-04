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"Еще раз покажу миру, что такое "казахский стиль". Алимханулы - о защите титула чемпиона мира

"Еще раз покажу миру, что такое "казахский стиль". Алимханулы - о защите титула чемпиона мира
©twitter.com/qazaqstyle

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сделал первое заявление после официального объявления о защите титула WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бой Алимханулы с британцем Дэнзелом Бентли (17-1-1, 14 КО) возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе, который намечен на 12 ноября.

"Я отдаю должное Дензелу Бентли за то, что он принял вызов, когда так много бойцов побежали в другую сторону", - сказал Алимханулы. "Для меня большая честь защитить свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе в The Palms, и я еще раз покажу миру, что такое "казахский стиль", - цитирует казахстанца Boxingscene.

Напомним, что 29-летний Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес, тем самым избежав поединка с казахстанцем.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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