Ербосынулы потерял свой шанс. Несостоявшийся соперник Айдоса нашел нового оппонента на элиминаторный бой

В суперсреднем весе в элиминаторном бое от IBF встретятся россияне Евгений Шведенко (15-0, 6 КО) и Владимир Шишкин (12-0, 7 КО), пишет vRINGe.com.
Промоутер Дмитрий Салита (Salita Promotions) победил на торгах со ставкой 355 тысяч долларов. Команда Шведенко предлагала чуть более 277 тысяч. В любом случае ему достанется большая часть (60 процентов) призового фонда.
Ожидается, что бой состоится в августе. Стоит отметить, что со Шведенко должен был встретиться казахстанец Айдос Ербосынулы. Однако за несколько дней до встречи он подхватил коронавирус. Бой сорвался, а вместе с ним и возможность выйти на титул.
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